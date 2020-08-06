Токио, , 02:07 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на территории Японии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 102 километрах к северо-востоку от города Хасаки. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных повреждениях или пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Пострадавших не было.

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