Тегеран, , 02:05 — REGNUM На юге Тегерана обрушился двухэтажный жилой дом, 5 августа сообщает агентство Tasnim.

При этом отмечается, что за некоторое время до случившегося жители здания получили от пожарных предписание покинуть здание. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в районе Мирпур в Пакистане при обрушении трехэтажного здания под завалами оказались около пяти десятков человек.

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