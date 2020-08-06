Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Точной информации, был ли взрыв в порту ливанской столицы Бейрут, нет, заявил президент США Дональд Трамп 5 августа в ходе брифинга.

Дональд Трамп «Никто пока этого не знает. Кто-то полагает, что это было нападение, а кто-то — что нет. В любом случае, это было ужасное событие».

Однако американский лидер все же подчеркнул, что исключать версию об «ужасном взрывном устройстве», нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Дональд Трамп заявил, что по оценкам американских военных, в порту Бейрута взорвалась бомба.

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