Вашингтон, 6 августа 2020, 01:47 — REGNUM Точной информации, был ли взрыв в порту ливанской столицы Бейрут, нет, заявил президент США Дональд Трамп 5 августа в ходе брифинга.
Однако американский лидер все же подчеркнул, что исключать версию об «ужасном взрывном устройстве», нельзя.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Дональд Трамп заявил, что по оценкам американских военных, в порту Бейрута взорвалась бомба.
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