Порт-Морсби, , 01:43 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 у побережья Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах к юго-западу от города Ангорам. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 94,65 километра. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа землетрясение интенсивность в 5 баллов произошло в Баткенской области Киргизии. Эпицентр находился в 17 километрах от города Баткена. Данных о пострадавших не поступало.

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