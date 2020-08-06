Каир, , 00:42 — REGNUM Двое граждан Египта погибли в результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрута, сообщает пресс-служба египетского МИД.

Пострадавший после взрыва в Бейруте Цитата из видео «At least three Beirut hospitals destroyed, two damaged» пользователя YouTube Al Jazeera English

По данным дипломатов, в результате взрыва в Бейруте погибли два гражданина Египта, еще один пропал без вести. Отмечается, что пропавший египетский гражданин на момент трагедии находился недалеко от порта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Египет выразил солидарность и соболезнования с Ливаном связи с трагедией. В память о жертвах взрывов в Бейруте египетские пирамиды были выкрашены в цвета флага Ливана.

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