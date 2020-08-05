Архангельск, , 23:56 — REGNUM Чиновника архангельской администрации подозревают в служебном подлоге. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуре, уголовное дело возбуждено в отношении ведущего специалиста отдела ЖКХ и благоустройства администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Андрея Шапенкова.

Дело Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным ведомства, чиновник внес в табеля учета рабочего времени администрации заведомо ложные сведения в отношении двух граждан об отбытии ими административного наказания, а затем представил подложные табеля в ОСП по Исакогорскому округу города Архангельска УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. На их основании правонарушители незаконно освобождены судебным приставом — исполнителем от отбытия административного наказания.

Был ли Шапенков в сговоре с правонарушителями — установит следствие.