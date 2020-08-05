Аджман, , 23:28 — REGNUM Пожарные службы смогли локализовать крупный пожар на рынке в Аджмане, 5 августа сообщает государственное информационное агентство ОАЭ (WAM).

По сообщению шейха Султана ибн Абдуллы аль-Нуайми, крытые конструкции рынка полностью обрушились, однако распространения огня на соседние здания удалось избежать.

Рынок в Аджмане был закрыт в течение четырех месяцев из-за эпидемии коронавируса. Шейх также сообщил, что власти начали расследование причин возгорания.

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