Аджмана, , 22:15 — REGNUM Торговцы на рынке в городе Аджмане (ОАЭ), где вечером 5 августа произошло сильное возгорание, пытались справиться с огнём до приезда пожарных, пишет 5 августа Тhe National.

Пострадавший после взрыва в Бейруте Цитата из видео «At least three Beirut hospitals destroyed, two damaged» пользователя YouTube Al Jazeera English

Раджаб Эльсави, хозяин магазина Khadem Fresh Meat, находящегося напротив базара, рассказал, что он обратился в службу спасения после того, как увидел, что над его торговой точкой навис толстый слой черного дыма.

Эльсави бросился убирать дорожные заграждения, чтобы позволить пожарным командам добраться до места происшествия.

Эльсави «Это дорога с односторонним движением, и были установлены заграждения, чтобы водители не могли двигаться против потока машин, поэтому я снял их, чтобы дать проехать машинам гражданской обороны и полиции».

По словам Эльсави, на территории рынка находятся «десятки магазинов». Другой рабочий, попросивший не называть его имени, рассказал, что несколько человек пытались тушить пожар огнетушителями из своих магазинов, но не смогли сдержать быстро распространяющегося пламени.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в Аджмане вспыхнул в 18:30 по местному времени. Тушить его приехали семь машин.

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