Аджмана, 5 августа 2020, 22:00 — REGNUM Больница эвакуирована после сильного пожара в городе Аджмане (ОАЭ), пишет 5 августа Тhe National.
Эти действия предприняты в качестве меры предосторожности из-за непосредственной близости больницы от бушующего пожара. Пожарные продолжают бороться с огнём.
Причина ЧП пока не названа, как и число пострадавших и степень нанесённого ущерба.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в Аджмане вспыхнул примерно в 18:30 (время местное) сегодня, 5 августа, на рынке овощей и фруктов. Это крупнейший рынок в городе, являющийся достопримечательностью Аджмана.
Он находится недалеко от специализированной больницы Аджмана. И рынок и больница расположены в промышленной зоне города. Несколько месяцев базар не работал из-за мер безопасности, связанных с коронавирусом.
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