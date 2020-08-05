Аджмана, , 22:00 — REGNUM Больница эвакуирована после сильного пожара в городе Аджмане (ОАЭ), пишет 5 августа Тhe National.

Эти действия предприняты в качестве меры предосторожности из-за непосредственной близости больницы от бушующего пожара. Пожарные продолжают бороться с огнём.

Причина ЧП пока не названа, как и число пострадавших и степень нанесённого ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в Аджмане вспыхнул примерно в 18:30 (время местное) сегодня, 5 августа, на рынке овощей и фруктов. Это крупнейший рынок в городе, являющийся достопримечательностью Аджмана.

Он находится недалеко от специализированной больницы Аджмана. И рынок и больница расположены в промышленной зоне города. Несколько месяцев базар не работал из-за мер безопасности, связанных с коронавирусом.

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