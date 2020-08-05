Москва, , 21:46 — REGNUM В здании Банка России на улице Брянский Пост в центре Москвы вечером 5 августа произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Здание Банка России NVO

Как уточняется, в здании произошло короткое замыкание светильника в шахте грузового лифта с последующим загоранием. Площадь, охваченная огнём, составила 0,2 квадратного метра.

Сообщается, что здание покинули около 50 человек, возгорание было «ликвидировано самозатуханием». В результате инцидента никто не пострадал.