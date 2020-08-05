Йошкар-Ола, , 20:33 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу адвоката одной из фигуранток дела экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова — Наталии Кожановой. Об этом свидетельствуют материалы суда.

В документах говорится, что за материальный и моральный ущерб в связи с чрезмерной продолжительностью предварительного заключения Кожановой назначено 4,2 тыс. евро. Уточняется, что она находится под стражей более трёх лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш. В одно производство с делом Маркелова объединено дело экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой. Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере. Ни один из обвиняемых не признает вину.

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О том, что от имени Кожановой в ЕСПЧ подана жалоба, касающаяся истечения срока давности её содержания в следственном изоляторе, стало известно в апреле 2019 года. На тот момент все фигуранты провели под стражей два года.

Позднее сообщалось, что жалобу в ЕСПЧ на плохие условия содержания под стражей готовит и сам Маркелов. По словам его адвоката, Игоря Трунова, бывший глава региона практически ничего не слышит и попросил предоставить слуховой аппарат или организовать встречу с врачом.

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