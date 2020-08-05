Тюмень, 5 августа 2020, 19:25 — REGNUM В Тюмени вечером 5 августа 2020 года на Тобольском тракте рейсовый автобус устроил массовое дорожно-транспортное происшествие. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
Предварительно установлено, что водитель автобуса 130-го маршрута «Каскара — Тюмень» столкнулся с остановившимися на светофоре грузовиком Howo и фургоном «Газель»
Причиной аварии стало плохое самочувствие 35-летнего водителя автобуса, в котором находились 11 пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель и три пассажира.