Бейрут, 5 августа 2020, 18:56 — REGNUM Глава ливанской таможенной службы Бадри Дахер заявил, что его ведомство несколько лет требовало вывезти взрывоопасный груз из порта Бейрута, 5 августа передает ливанский телеканал LBCI.
Директор порта Бейрута Хасан Корайтем сообщил, что груз аммиачной селитры был помещен на склад по постановлению суда. Он заявил, что в порту знали, что груз опасен, но «не в такой степени».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Груз был перемещен на склады порта с арестованного судна Rhosus ещё в 2014 году.
Жертвами мощного взрыва в порту Бейрута 4 августа стали как минимум 113 человек, более 4000 жителей столицы Ливана получили ранения.
Читайте также: Почти 300 тыс. человек остались без жилья из-за взрыва в Бейруте