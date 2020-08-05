Бейрут, , 18:56 — REGNUM Глава ливанской таможенной службы Бадри Дахер заявил, что его ведомство несколько лет требовало вывезти взрывоопасный груз из порта Бейрута, 5 августа передает ливанский телеканал LBCI.

«Мы просили его реэкспорта, но этого не произошло» , — заявил Дахер, который сослался на несколько официальных запросов в судебные органы с 2014 по 2017 годы.

Директор порта Бейрута Хасан Корайтем сообщил, что груз аммиачной селитры был помещен на склад по постановлению суда. Он заявил, что в порту знали, что груз опасен, но «не в такой степени».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Груз был перемещен на склады порта с арестованного судна Rhosus ещё в 2014 году.

Жертвами мощного взрыва в порту Бейрута 4 августа стали как минимум 113 человек, более 4000 жителей столицы Ливана получили ранения.

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