Бейрут, , 18:56 — REGNUM Жертвами взрыва в морском порту Бейрута, по последним данным, стали по меньшей мере 135 человек, около пяти тысяч человек пострадали. Об этом сообщает министерство здравоохранения Ливана.

Взрыва, произошедший накануне в ливанской столице, уничтожил часть порта. Повреждено также множество домов в прилегающем квартале, включая дипломатические представительства других государств.

Завалы многих зданий до настоящего времени не разобраны, под ними могут находиться пострадавшие.

Согласно заявлениям местных властей, причиной взрыва стала детонация 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами и хранившейся на портовом складе.

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