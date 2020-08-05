Бейрут, , 17:53 — REGNUM Власти Ливана не считают необходимым привлекать международных экспертов к расследованию взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил 5 августа министр внутренних дел страны Мухаммед Фахми.

«Мы не нуждаемся в участии международных экспертов в этом расследовании, наши следственные органы имеют все компетенции», — сказал он в эфире телеканала Lebanon 24.

Глава МВД также заверил журналистов, что ему лично ничего не было известно о взрывоопасном грузе, хранившемся в столичном порту, и доклады о происходящем там до него «не доходили».

Как передавало ИА REGNUM, в результате взрыва, произошедшего 4 августа в морском порту Бейрута, погибли более ста человек, свыше четырёх тысяч человек пострадали. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами и хранившейся на портовом складе.

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