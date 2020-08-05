Бейрут, , 17:51 — REGNUM Правительство Ливана посадило под домашний арест всех служащих порта Бейрута, которые отвечали за хранение и безопасность складов, 5 августа сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, ограничения касаются всех представителей соответствующих портовых служб, которые занимали посты с 2014 года. За соблюдением условий домашнего ареста следит армия, он продлится до конца расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в порту Бейрута взорвался склад с 2750 тоннами аммиачной селитры. Взрыв уничтожил часть порта и разрушил здания в соседних районах. Погибли более 100 человек, тысячи получили ранения.

Читайте также: Число жертв трагедии в Бейруте достигло 113

Читайте развитие сюжета: Ливан не видит необходимости в международном расследовании взрыва в Бейруте