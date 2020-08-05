Мосальск, Калужская область, 5 августа 2020, 17:50 — REGNUM Прокуратурой контролируется расследование уголовного дела о попытке взлома банкомата, принадлежащего ПАО «Сбербанк России», в Мосальске Калужской области. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.
Установлено, что ночью 5 августа неизвестный в помещении, расположенном по улице Калужской города Мосальска, из банкомата пытался похитить более одного миллиона рублей. Преступный умысел злоумышленнику довести до конца не удалось по независящим от него обстоятельствам — ему не удалось взломать сейф банкомата.
В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершённого преступления.
Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестные взломали банкомат в помещении калужской больницы и вынесли 5,7 млн рублей