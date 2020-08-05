Мосальск, Калужская область, , 17:50 — REGNUM Прокуратурой контролируется расследование уголовного дела о попытке взлома банкомата, принадлежащего ПАО «Сбербанк России», в Мосальске Калужской области. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Банкоматы Сбербанка Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Установлено, что ночью 5 августа неизвестный в помещении, расположенном по улице Калужской города Мосальска, из банкомата пытался похитить более одного миллиона рублей. Преступный умысел злоумышленнику довести до конца не удалось по независящим от него обстоятельствам — ему не удалось взломать сейф банкомата.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершённого преступления.

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