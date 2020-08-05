Мумбаи, Индия, , 17:35 — REGNUM Три крана обрушились в крупнейшем контейнерном порту Индии на окраине Мумбаи из-за шквального ветра во время шторма, 5 августа сообщает агентство Reuters.

По сообщению полиции, в результате обрушения кранов в порту Джавахарлала Неру никто не пострадал, однако погрузочно-разгрузочные работы пришлось приостановить.

Западное побережье Индии несколько дней атакуют шторма с ливнями и сильным ветром. Ранее шторм уже вызвал наводнения в ряде районов Мумбаи.

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