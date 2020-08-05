Бейрут, , 17:26 — REGNUM Посольство России в Ливане не получало данных о российских гражданах, погибших или пострадавших при взрыве в порту Бейрута. Об этом сообщил 5 августа посол России в Ливане Александр Засыпкин.

«Наши консульские работники сразу были на телефонах, но данных о жертвах или пострадавших не было», — приводит его слова РИА Новости.

Засыпкин отеметил, что при взрыве пострадала супруга одного из сотрудников посольства, но «ей очень быстро зашили рану, поэтому никаких опасений нет».

Как передавало ИА REGNUM, в результате взрыва, произошедшего накануне в столице Ливана, по последним данным, погибли более ста человек, ещё более четырёх тысяч человек пострадали.

По заявлениям местных властей, причиной взрыва стала детонация 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами и хранившейся на портовом складе.