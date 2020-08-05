Ижевск, , 16:39 — REGNUM В Удмуртии будет передано в суд для рассмотрения по существу уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 42-летнего заместителя начальника УФСИН России по республике по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 4 ст. 159.2УК РФ («Мошенничество при получении иных социальных выплат, совершенное в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Установлено, что обвиняемый, который курировал службу тыла, используя служебные полномочия в 2015—2019 годах открыл столовую в здании УФСИН по Удмуртии. К работе были привлечены сотрудники системы исполнения наказаний, использовалось имущество, оборудование, служебные помещения ведомства, а также служебный транспорт с водителями. Незаконный доход, заработанный таким образом, составил около 830 тыс. рублей.

Кроме того, представив недостоверные сведения, он незаконно получил государственный жилищный сертификат о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения общей стоимостью 1,9 млн рублей.

В ходе расследования допрошено более 70 свидетелей, по месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски, изъяты необходимые документы, на имущество наложен арест. В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении одного из заместителей главы управления ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) по Мордовии в апреле текущего года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Мошенничество», «получение взятки»). По версии следствия, чиновник путем обмана должностных лиц одной из колоний похитил изделия из дерева — шахматы и нарды, ущерб составил около 200 тыс. рублей. Кроме того, подозреваемый с угрозами дисциплинарных взысканий потребовал от руководства другой колонии передать пиломатериалы, деревянные конструкции и металлические изделия на общую сумму около 60 тыс. рублей.

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