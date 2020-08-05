Москва, , 16:30 — REGNUM В Москве задержали проректора Московского государственного университета (МГУ) Алексея Гришина, сообщает 5 августа ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, проректор вуза был задержан в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).

В пресс-службе СК РФ рассказали, что 45-летний Гришин является соучредителем компании «Инвест-Альянс».

"Подозреваемый доставлен в Саранск, с ним работают следователи», — рассказали в СК.

Там уточнили, что у подозреваемого прошли обыски в рабочем кабинете, а также дома в Красногорском городском округе Подмосковья и в Москве.