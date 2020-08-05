Дакка, , 15:52 — REGNUM Как минимум 17 человек погибли из-за крушения моторной лодки в северо-восточном округе Бангладеш — Нетроконе. Об этом 5 августа сообщает портал Bangladesh news — 24.

По информации журналистов, на борту потерпевшей крушение лодки находились 48 человек и 30 из них удалось спастись, ещё один в настоящее время числится пропавшим без вести.

Также сообщается, что на месте инцидента в настоящее время работают представители спасательных служб и указывается, что причины произошедшего выясняются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 августа стало известно, что судно, которое было загружено рыбой-сырцом, затонуло в Охотском море в северной части Хабаровского края, в результате чего один человек пропал.