Зеленодольск, Татария, , 16:00 — REGNUM Следственные органы Татарии возбудили уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Зеленодольска, которая подозревается в регулярном истязании дочери. Об этом сообщает пресс-служба СКР по РТ.

С мая по июль 2020 года подозреваемая у себя дома наносила побои своей 15-летней дочери. Поводом для издевательств становились невымытая посуда или не вовремя сделанная уборка. Не выдержав насилия, девочка переехала жить к бабушке, которая и обратилась с заявлением на жестокую мать в правоохранительные органы.

Женщина вину свою признала частично. Следствие устанавливает все обстоятельства, расследование продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в отношении 37-летнего жителя Зеленодольска следственные органы возбудили уголовное за истязание несовершеннолетнего. В сентябре-ноябре 2019 года подозреваемый систематически наносил побои своему сыну 2008 года рождения, поводом для которых становились жалобы на плохую успеваемость, поступающие из школы.

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