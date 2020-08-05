Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль трижды перевернулся в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 4 августа. Скорость Volkswagen Poloн на Кольцовском тракте в момент аварии составляла более 140 км/ч.

Автомобиль врезался в бордюр, после чего машину отбросило в дерево, она вылетела на парковку аэропорта и несколько раз перевернулась в воздухе. От удара двигатель иномарки вылетел и повредил несколько автомобилей, стоящих на стоянке.

Водителя такси госпитализировали с переломом ноги, пассажир получил черепно-мозговую траву.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Свердловской области произошла авария с участием трёх грузовых автомобилей. ДТП случилось на 268-м км трассы «Пермь — Екатеринбург». Один человек погиб, ещё двое госпитализированы с сильными травмами.

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