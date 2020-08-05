Берлин, , 15:47 — REGNUM В результате прогремевшего в порту Бейрута мощного взрыва пострадали четыре сотрудника немецкого посольства. Об этом 5 августа сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

По информации журналистов газеты, в настоящее время одна из сотрудниц посольства Германии госпитализирована, а само здание дипмиссии, которое находится на расстоянии 5 км от порта Бейрута, получило повреждения.

При этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас завил в беседе с изданием, что Берлином будут предприняты все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и рассказал, что постоянно находится в контакте с главой МИД Ливана по вопросу оказания Германией помощи Ливану.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что папа Римский Франциск призвал помолиться за жертв произошедшего в столице Ливана Бейруте взрыва.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Франции выразил соболезнования семьям погибших в Бейруте

Читайте развитие сюжета: В знак траура по жертвам взрыва посольство Ливана в Москве приспустило флаг