Норсборг, , 16:07 — REGNUM Вечером 4 августа на проселочной дороге был найден сгоревший автомобиль белого цвета марки Audi. По информации журналистов, вероятно, речь идет о той же машине, которая была замечена на месте убийства 12-летней девочки в Норсборге. Об этом 5 августа сообщила газета Aftonbladet.

Напомним, что в ночь на 2 августа в Норсборге, расположенном в коммуне Ботчюрка в 17 километрах от Стокгольма, была ранена 12-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался в реанимации. Сообщается, что девочка оказалась на месте происшествия случайно, став невинной жертвой разборок враждующих криминальных группировок. В тот же день полиция распространила информацию о розыске белого хетчбэка, который был замечен на месте убийства.

Сейчас столичная полиция не может подтвердить, является ли сгоревший белый Audi той же самой машиной, которая была замечена на месте преступления.

«Мы пытаемся понять, действительно ли это тот же самый автомобиль, но это пока что ни в коем случае не установленный факт», — заявил Яри Каллиоринне, сотрудник столичного управления Полиции Швеции в Стокгольме.

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