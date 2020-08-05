Баткен, Киргизия, , 15:36 — REGNUM В Баткенской области Киргизии сегодня, 5 августа, в 14:18 по местному времени (11:18 МСК) произошло землетрясение силой 5 баллов, передает Институт сейсмологии Национальной академии наук республики.

Эпицентр землетрясения располагался в 17 километрах от административного центра региона, города Баткена.

Сила подземных толчков в близлежащих населенных пунктах составила от 3,5 до 5 баллов.

Официальной информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.