Баткен, Киргизия, 5 августа 2020, 15:36 — REGNUM В Баткенской области Киргизии сегодня, 5 августа, в 14:18 по местному времени (11:18 МСК) произошло землетрясение силой 5 баллов, передает Институт сейсмологии Национальной академии наук республики.
Эпицентр землетрясения располагался в 17 километрах от административного центра региона, города Баткена.
Сила подземных толчков в близлежащих населенных пунктах составила от 3,5 до 5 баллов.
Официальной информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.