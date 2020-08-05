Уфа, , 15:37 — REGNUM Боеприпас времен Гражданской войны обнаружили и уничтожили в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Иглинском районе во время работы на собственном участке местный житель обнаружил подозрительный предмет.

Отмечается, что на место прибыли взрывотехники. Они установили, что подозрительный предмет является артиллерийским снарядом времен Гражданской войны, который подвергся сильной коррозии.

В результате снаряд был доставлен в безопасное место и уничтожен.

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