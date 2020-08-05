Ульяновск, 5 августа 2020, 15:20 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор индивидуальному предпринимателю, которого обвиняли в нарушении правил безопасности при строительных работах и гибели двух работников. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.
По данным надзорного ведомства, фигурант уголовного дела в рамках договора подряда прокладывал сети водопровода и канализации в строящемся многоквартирном доме в Ульяновске. Правоохранители установили, что двое работников были направлены в траншею глубиной около 2,5 метров, при этом бизнесмен не обеспечил крепление стенок траншеи, не проконтролировал соблюдение техники безопасности.
Суд признал предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»), назначив 2,5 года колонии-поселения.
Как сообщало ИА REGNUM в прошлом году в Ульяновске вынесен приговор по делу о гибели конструктора авиазавода в 2018 году, который сел в неисправный лифт. Приговор выслушал электромеханик, получив два года ограничения свободы: суд установил, что он при ремонте лифта допустил движение вверх при открытых дверях, в результате конструктор упал в шахту и получил смертельные травмы.