Ульяновск, , 15:20 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор индивидуальному предпринимателю, которого обвиняли в нарушении правил безопасности при строительных работах и гибели двух работников. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, фигурант уголовного дела в рамках договора подряда прокладывал сети водопровода и канализации в строящемся многоквартирном доме в Ульяновске. Правоохранители установили, что двое работников были направлены в траншею глубиной около 2,5 метров, при этом бизнесмен не обеспечил крепление стенок траншеи, не проконтролировал соблюдение техники безопасности.

«В результате 30 мая 2019 года обвал грунта повлек гибель обоих работников на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Суд признал предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»), назначив 2,5 года колонии-поселения.

Как сообщало ИА REGNUM в прошлом году в Ульяновске вынесен приговор по делу о гибели конструктора авиазавода в 2018 году, который сел в неисправный лифт. Приговор выслушал электромеханик, получив два года ограничения свободы: суд установил, что он при ремонте лифта допустил движение вверх при открытых дверях, в результате конструктор упал в шахту и получил смертельные травмы.