Уфа, , 15:23 — REGNUM Мужчину обвиняют в убийстве знакомой женщины в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в г. Мелеузе вечером 3 августа текущего года на берегу реки 54-летний подозреваемый и его знакомый с сожительницей распивали алкогольные напитки. В какой-то момент подозреваемый и женщина поссорились.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела ударил женщину холодным оружием. Пострадавшая получила не совместимую с жизнью травму. Стражи порядка узнали о случившемся от сожителя женщины.

Отмечается, что полицейские задержали подозреваемого по горячим следам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Расследование дела продолжается.

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