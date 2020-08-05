Москва, , 15:16 — REGNUM На территории Новой Москвы росгвардейцы предотвратили пожар из-за обрыва линии электропередачи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Во время патрулирования в деревне Десна сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве увидели оборванный кабель. Провод искрился вблизи деревянных построек, что создавало угрозу возгорания.

Росгвардейцы оцепили территорию с помощью ограничительной ленты и автомобиля и сообщили о происшествии в дежурную часть. После отключения аварийными службами подачи питания на провода, не дожидаясь приезда пожарных, они своими силами ликвидировали возможный очаг возгорания.

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