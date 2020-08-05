Бейрут, 5 августа 2020, 15:02 — REGNUM При взрыве в Бейруте незначительно пострадали граждане Украины. Об этом заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в эфире телеканала «Украина 24».
Осташ добавил, что есть информация о возможном нахождении в Бейруте двух украинских судов, однако никакой точной информацией он не располагает, поскольку многие органы власти в Ливане до сих пор парализованы, особенно те, которые находились возле порта — эпицентра взрыва.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Ливану была предложена помощь в борьбе с последствиями сильнейшего взрыва в Бейруте.
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