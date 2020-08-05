Бейрут, , 15:02 — REGNUM При взрыве в Бейруте незначительно пострадали граждане Украины. Об этом заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в эфире телеканала «Украина 24».

«Есть некоторые семьи, которые достаточно серьёзно пострадали. В первую очередь, это имущество — дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, например порезы или ушибы. Но очень серьёзно пострадавших нет», — рассказал дипломат.

Осташ добавил, что есть информация о возможном нахождении в Бейруте двух украинских судов, однако никакой точной информацией он не располагает, поскольку многие органы власти в Ливане до сих пор парализованы, особенно те, которые находились возле порта — эпицентра взрыва.

«Относительно наших граждан и бортов такой информации нет. Если она появится — мы сразу об этом сообщим», — пообещал он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Ливану была предложена помощь в борьбе с последствиями сильнейшего взрыва в Бейруте.

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