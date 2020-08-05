Ульяновск, , 14:52 — REGNUM В Ульяновске задержан 25-летний мужчина, которого подозревают в нападения на женщин. У жертв он требовал деньги, приставив к горлу нож. Подозреваемый пояснил, что деньги ему нужны были на аренду за жильё, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Следствие полагает, что жертвами горожанина стали три женщины. Одно из нападений было совершено вечером 4 августа в одном из домов по улице Варейкиса: по данным следствия, с пострадавшей в лифт зашёл незнакомец и, приставив к горлу нож, потребовал деньги. Как только двери лифта открылись, девушка стала звать на помощь, и злоумышленник скрылся.

Ещё одно нападение совершено также в Железнодорожном районе Ульяновска: со слов пострадавшей, возле дома по улице Хрустальной, куда она возвращалась домой поздно вечером, к ней подошел мужчина и, закрыв рот рукой, приставил нож к шее с требованием денег. При попытке девушки вырваться он поранил ей шею и скрылся.

Следствие считает злоумышленника причастным ещё к одному нападению, совершённому 4 августа: по данным правоохранителей, угрожая ножом, он похитил у жительницы Ленинского района 20 тыс. рублей.

Уголовное дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Под уголовное преследование попал 25-летний безработный ульяновец, который уже имеет судимость.

«Мужчина пояснил, что совершил преступления, так как у него не хватало денег на оплату съемной квартиры», — говорят в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Майнском районе Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в нападении на главу администрации поселения. По данным правоохранителей, злоумышленник хотел поджечь жилое помещение, и его действия попытался пресечь руководитель одного из сельских поселений.

Подробнее: Жителя Ульяновской области будут судить за нападение на главу администрации