Архангельск, , 14:44 — REGNUM В первом полугодии в Архангельской области в дорожных авариях погибли семь байкеров. В прошлом году таких фактов было два. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«О причинах ситуации красноречиво говорят результаты рейдов Госавтоинспекции, по итогам которых из процесса дорожного движения были исключены 80 мотоциклов — по причине отсутствия регистрации транспортных средств либо прав у их водителей», — отметили в ведомстве.

В целом по данным статистики, за шесть месяцев 2020 года число жертв ДТП и самих аварий в регионе сократилось на четверть

При этом, как отмечают в правительстве региона, вдвое по сравнению с прошлым годом сократилось число аварий по вине пьяных водителей. С начала года сотрудниками полиции выявлено более 2190 граждан, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, из них 326 привлечены к уголовной ответственности, так как совершили указанное правонарушение повторно. При этом каждый пятый пьяный водитель в регионе задержан по информации, поступившей от неравнодушных граждан.