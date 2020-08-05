Гаага, Нидерланды, , 14:29 — REGNUM В результате мощного взрыва, который прогремел 4 августа, в Бейруте пострадала супруга посла Нидерландов в Ливане. Об этом 5 августа сообщает министерство иностранных дел Нидерландов, пишет Reuters.

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По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, она была госпитализирована и в настоящее время находится в больнице. Также, по словам представителя МИД, ранения получили ещё четыре сотрудника дипмиссии.

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Кроме того, взрывной волной причинён значительный ущерб зданию посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в районе порта Бейрута погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали.