Уфа, , 14:27 — REGNUM Обстоятельства ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка, устанавливают следователи в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла 28 июля текущего года на 1306 километре автотрассы М5 Урал.

По предварительной версии, водитель грузового автомобиля «МАЗ 5440», который ехал в направлении г. Самары, допустил столкновение с автомобилем марки «Лада Калина», который ехал впереди и поворачивал налево. В этом ДТП 9-летняя девочка, которая ехала в легковушке, получила не совместимые с жизнью травмы. Кроме этого, в аварии пострадала 41-летняя мать ребенка. Ее срочно доставили в больницу.

Поданному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения.

Отмечается, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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