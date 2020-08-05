Ярославль, , 13:44 — REGNUM За последние сутки в Ярославской области коронавирус был выявлен еще у 39 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

Всего с начала периода пандемии в регионе заразились 6 229 человек, из них 5 509 уже выписано. За минувшие сутки выздоровело 53 ярославца. Новых летальных случаев в регионе за последние 24 часа не выявлено.

Как рассказали в региональном оперштабе, на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализировано 317 пациентов, из них 95 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 222 с типичной клиникой COVID-19. На карантине находятся 1481 человек, контактировавших с заболевшими.

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