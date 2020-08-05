Уфа, , 13:35 — REGNUM Житель Челябинской области погиб во время дорожного происшествия на трассе в Башкирии. Об этом 5 августа сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла утром 5 августа в Абзелиловском районе на автотрассе Аскарово — Аэропорт.

По предварительной информации, на 12 км этой автодороги автомобиль ВАЗ-2111, за рулем которого находился житель Челябинской 63-х лет, съехал в кювет на опасном повороте и опрокинулся. В результате ДТП водитель автотранспортного средства получил не совместимые с жизнью травмы.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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