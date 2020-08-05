Москва, , 13:30 — REGNUM Судно Rhosus, с которого была конфискована в порту Бейрута аммиачная селитра осенью 2014 года, ходило под молдавским флагом. Об этом 5 августа сообщает в своем Telegram-канале РИА Новости со ссылкой на Российский профсоюз моряков.

«Судно Rhosus, груз аммиачной селитры с которого мог взорваться в Бейруте, ходило под «удобным» флагом Молдавии», — говорится в сообщении .

Также, указывается, Rhosus перевозило грузы по линии Батуми — Мозамбик и в 2014 году профсоюз сообщал, что судно с грузом аммиачной селитры встало в Бейруте.

Кроме этого, уточняется, что в 2014 году владелец судна — уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, который проживает на Кипре, обанкротился и фактически бросил судно. В результате этого моряки с Rhosus вынуждены были обращаться за помощью в посольства России и Украины.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время состояние 60 человек из числа пострадавших от мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, оценивается медиками как критическое.