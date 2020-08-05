Воронеж, , 13:12 — REGNUM Трое детей отравились спиртным в Воронеже, сообщил ИА REGNUM 5 августа старший помощник прокурора области Михаил Усов.

По предварительным данным, 4 августа трое детей в возрасте от 9 до 12 лет, находясь в одном из домов по переулку Санаторный в Воронеже, отравились спиртными напитками. Двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение токсикологии областной детской клинической больницы № 1, им оказана экстренная медицинская помощь.

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа организована проверка, планируется дать оценку работе органов системы профилактики района, действиям родителей несовершеннолетних, а также лиц, реализовавших детям спиртные напитки.