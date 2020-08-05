Бейрут, , 13:00 — REGNUM В настоящее время состояние 60 человек из числа пострадавших от мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, оценивается медиками как критическое. Об этом 5 августа сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на общество Красного креста страны.

Также указывается, что в результате произошедшего погибли более 100 человек и ещё свыше 4 тысяч получили ранения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что ситуация после мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, является «катастрофой в полном смысле этого слова».

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