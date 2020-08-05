Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, , 12:49 — REGNUM На Ямале ликвидирован нефтеразлив в пределах береговой линии реки Нумги. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Лукойл».

Следы нефтепродуктов на поверхности реки Нумги были обнаружены 2 августа капитаном танкера, принадлежащего ПАО «Иртышское пароходство», в центре русла реки Нумги, в километре от нефтеналивного причала одного из предприятий «Лукойла» в Белоярском Надымского района. В танкере протечек не обнаружено.

Следы нефтепродуктов ликвидировали сорбентом сотрудники «Лукойла». Результаты их работы проинспектировали специалисты природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО и администрации Надымского района.