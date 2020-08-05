, 12:47 — REGNUM В Забайкалье к условным срокам приговорены теперь уже бывший заместитель начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края Иван Пименов, а также директор и главный бухгалтер одной из коммерческих фирм. Как сообщает региональное СУ СК РФ, речь идёт о похищении денежных средств при заключении государственных контрактов по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники в 2017—2019 годах.

Данное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»), было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ.

«В двух случаях подсудимые совершали хищение при пособничестве бухгалтера ООО, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 159 УК РФ («Пособничество мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору, совершенному в крупном размере»). После возбуждения уголовного дела Пименов уволен», — пояснили следователи. Всего в суде было доказано четыре факта хищения на общую сумму около 1,2 млн рублей.

С учетом того, что подсудимые признали вину, полностью возместили причинённый вред, суд назначил Пименову наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а руководителю и главному бухгалтеру фирмы назначены наказания в виде четырёх и трёх лет лишения свободы условно соответственно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году непрекращающиеся лесные пожары в Забайкальском крае стали причиной введения режима ЧС на всей территории региона. Тогда на противопожарные мероприятия федеральные власти выделили Забайкалью 995 миллионов рублей (это в два раза больше, чем в предыдущие годы).

Тем не менее половина и более всей техники Забайкаллесхоза и Забайкалпожспаса на тот момент имела износ от 60% до 100%, а треть из неё так и была отремонтирована, несмотря на проведённые закупки запчастей. Дошло до того, что лесное ведомство бесконтрольно проводило отжиги вблизи населённых пунктов. При этом у работников Забайкаллесхоза не было средств пожаротушения, они готовились тушить возгорания вениками.