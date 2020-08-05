Москва, , 12:33 — REGNUM Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения ребёнка в Москве. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

По данным следствия, ночью 5 августа у подъезда жилого дома на улице Студенческой прохожий обнаружил коляску с ребёнком. Он тут же обратился в правоохранительные органы.

Малыша осмотрели врачи, его здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности пятилетней девочки на улице в Санкт-Петербурге ее собственным отцом.

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