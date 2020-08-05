Чикаго, США, , 12:39 — REGNUM Как минимум один человек погиб и ещё двое ранены в результате стрельбы, произошедшей в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом 5 августа сообщает телекомпания ABC со ссылкой на полицию.

Перестрелка BenjaminNelan

Согласно данной информации, раненый в результате стрельбы 26-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение с огнестрельным ранением и там медики зафиксировали его смерть.

Также указывается, что ещё один раненый — 36-летний мужчина находится в состоянии, оцениваемом врачами как тяжелое, и ещё одна раненая 28-летняя женщина на данный момент пребывает в стабильном состоянии.

Кроме этого, в полиции сообщили, что нападавших было двое и ими был отрыты огонь по группе стоявших на улице Оук-стрит людей, после чего стрелявшие скрылись с места преступления и в настоящее время в связи со стрельбой никто не задержан.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы, произошедшей вечером 3 августа во время вечеринки в Лос-Анджелесе.