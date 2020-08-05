Уфа, , 12:18 — REGNUM Первая в России лаборатория качества меда с международной аккредитацией может появиться в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопросы промышленного пчеловодства были рассмотрены на встрече главы Башкирии Радия Хабирова с французскими инвесторами, акционерами группы компаний «Отрада».

Отмечается, что в республике планируется в течение пяти лет реализовать инвестиционный проект по созданию производственной базы из 50 тысяч пчелосемей и открытию лаборатории качества мёда, которая будет иметь международную аккредитацию.

Кроме этого, планируется производить различную медовую продукцию для экспорта в страны Азии и Европы. Помимо этого, инвесторы намерены сохранить и развивать генетику башкирской популяции среднерусской пчелы, а также продвигать бренд башкирского мёда.

По словам Хабирова, башкирский мед является республиканским брендом и отличается отличным качеством и целебными свойствами. Поэтому, очень радостно, что зарубежные коллеги заинтересовались этой темой.

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