Бейрут, , 12:00 — REGNUM Сотни армян пострадали в результате мощного взрыва в Бейруте. Об этом заявил главный редактор ливанской газеты «Аздак» Шаан Гантаарян, сообщает «АрменПресс».

"Это был очень мощный взрыв. Даже во время Гражданской войны в Ливане такого взрыва не было», — сказал Гантаарян. По его словам, армянским кварталам в Бейруте нанесен существенный ущерб.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что власти республики рассматривают возможности оказания помощи братскому народу Ливана.

По её словам, в кварталах Бейрута, где проживают армяне, повреждены церкви, разрушены здания, ущерб также нанесен университету «Айказян».

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