с. Янтиково, 5 августа 2020, 11:57 — REGNUM В Янтиковском районе Чувашии произошёл пожар во время уборки урожая. В результате сгорело пять гектаров стерни, сообщает ГУ МЧС по республике.
Возгорание произошло вечером 4 августа на территории одного из сельхозпредприятий. Спасатели полагают, что причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации транспортного средства.
Площадь возгорания составила пять гектаров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Яльчикском районе в результате пожара был уничтожен урожай ячменя на площади 15 гектаров. ЧП произошло 25 июля, причиной пожара могла стать неисправность комбайна.
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