Уфа, , 11:55 — REGNUM Тело пропавшего мужчины обнаружили в реке в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 4 августа к спасателям поступила информация об обнаружении рядом с рекой Белая на противоположном берегу микрорайона Третья пристань мужских вещей.

По предварительным сведениям, пропал мужчина 1987 года рождения, который отдыхал на берегу реки со своими приятелями. В результате, утром 5 августа водолазы нашли тело мужчины.

По предварительной информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

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