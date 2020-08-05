Красногорск, , 11:18 — REGNUM В Подмосковье вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабанде наркотиков. Перед судом предстал уроженец Чувашии, который проживал в Перу и которого правоохранители обвинили в пересылке наркотиков под видом мыла, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Разбирательства шли в Химкинском городском суде Московской области. По данным правоохранителей, злоумышленник, длительное время проживавший в Перу, договорился о контрабанде наркотиков с жителем Москвы.

«Он приобрел в Перу наркотики, которые под видом натурального мыла направил международным почтовым отправлением по заранее оговоренному с соучастником адресу в Чувашию», — говорится, в частности, в сообщении.

Его задержали по прибытию в Россию. Посылка, в которой находилось 1,5 кг наркотиков, изъята.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Ему назначено восемь лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее в Приволжском таможенном управлении предполагали, что мужчина является шаманом и проводит перуанские обряды с использованием наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии будут судить 25-летнего жителя Йошкар-Олы, которого обвинили в наркопреступлениях. Ему инкриминируют 150 эпизодов преступной деятельности.

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